وزيرة التخطيط والتعاون تتحدث عن تأثير السياسات التجارية الحمائية على الدول النامية

كتبت- منال المصري:

تناولت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وضع الاقتصاد العالمي في حال التوسع بالسياسات التجارية الحمائية خلال كلمتها في مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.

وأوضحت في بيان للوزارة اليوم، أننا أصبحنا أمام مشهد عالمي، ينتابه حالة من عدم اليقين، وأصبحت الجوانب المبهمة فيه، أكبر بكثير من الجوانب الواضحة والمؤكدة.

وذكرت أنه مع الاتجاه نحو التوسع في السياسات التجارية الحمائية، فإنه من المتوقع – إذا تم إقرار تلك السياسات وتطبيقها – أن تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي بشكل عام والدول النامية خصوصًا، كما تلقي بظلالها على سلاسل التوريد العالمية، بالإضافة إلى تأثير تلك السياسات على النمو العالمي.

وأوضحت أن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة مازالت تُحاول شق طريقها نحو التنمية المستدامة، والتغلب على ما يواجهها من تحديات خاصة على مستوى تراكم الديون.

وحذر محللون بوقوع ضغوط اقتصادية وزيادة التضخم بفعل اتجاه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي رسوما جمركية على بعض الدول.

قبل أيام أعلن دونالد ترامب فرض رسوم جمركية 25% على كندا والمسكيك قبل أن يرجئ تطبيقها شهر، وفرض 10% على واردات الصين لأمريكا تم التطبيق من الثلاثاء الماضي.

ودفع ذلك الصين إلى فرض رسوم 15% على واردات أمريكا للصين يبدأ سريانها من الاثنين المقبل.

وأوضحت المشاط أن ما نشهده اليوم يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية كبيرة للاستمرار والإسراع في إصلاح الهيكل المالي العالمي ليصبح أكثر كفاءة وإنصافًا، واستجابة لتحديات الدول النامية.

كما يفرض إتاحة تمثيل أكبر لتلك الدول في أكبر المؤسسات الدولية، فضلًا عن تسريع وتيرة إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف، وزيادة التمويل الميسر، والتوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية، وتخفيف أعباء الديون خاصة على الدول منخفضة الدخل، وفق الوزيرة.