85.4 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة للرقابة المالية في نوفمبر

كتبت- أمنية عاصم:

أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) بلغ قيمته 85.4 مليار جنيه خلال نوفمبر 2024.

أرقام أنشطة التمويل من الجهات المختلفة خلال نوفمبر 2024، وفق بيان الهيئة اليوم:

قيمة إصدارات الأسهم: بلغت 44.3 مليار جنيه.

قيمة إصدارات الأوراق المالية: بلغت 2.8 مليار جنيه بخلاف الأسهم.

قيمة عقود التأجير التمويلي: بلغت 13.7 مليار جنيه.

قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر : بلغت 8.7 مليار جنيه.

قيمة التمويل الاستهلاكي: بلغت 7.6 مليار جنيه .

قيمة الأوراق المخصمة: بلغت 7.2 مليار جنيه.

قيمة التمويل العقاري: بلغت 1.1 مليار جنيه.

قيمة الاشهارات على الأصول المنقولة – بسجل الضمانات المنقولة: بلغت 2.9 تريليون جنيه.

قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة: بلغت 2.2 مليار جنيه.

قيمة أقساط قطاع التأمين: بلغت 7.8 مليار جنيه.

قيمة الأقساط المحصلة لنشاط التأمينات الممتلكات والمسئوليات: سجلت 4.1 مليار جنيه.

الأقساط المحصلة لنشاط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال: سجلت 3.7 مليار جنيه.

إجمالي قيمة التعويضات المسددة من قطاع التأمين: بلغ 4.1 مليار جنيه.

قيمة التعويضات المسددة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات: سجل 1.8 مليار جنيه.

قيمة التعويضات المسددة للأشخاص وتكوين الأموال: سجلت 2.3 مليار جنيه.

في حين قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر سجلت 75.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.