سعر الذهب ينخفض ببداية التعاملات الصباحية

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية، مقارنة بمستواه في تعاملات أمس المسائية.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسي خلال تعاملات أمس ليتجاوز جرام عيار 21 نحو 4 آلاف جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بفعل ارتفاع سعره عالميا، والتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2667 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3429 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4000 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4572 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32000 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45720 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142189 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 228600 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.24% إلى نحو 2860 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.