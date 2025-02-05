بعد وصوله لمستوى قياسي لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. سعر الذهب بحلول التعاملات المسائية اليوم

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

وسجل سعر جرام الذهب مستوى قياسي خلال تعاملات اليوم ليتجاوز جرام عيار 21 نحو 4 آلاف جنيه لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس 2024، بفعل ارتفاع سعره عالميا، والتوترات التجارية بين أكبر اقتصاديين بالعالم أمريكا والصين.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2673 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 3437 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 4010 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4583 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32080 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 45830 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 142531 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 229150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.84% إلى نحو 2866 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) بنهاية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.