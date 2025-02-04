انخفاض أسعار اللحوم والفول والعدس اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

كتبت- أمنية عاصم:

انخفضت أسعار الفول، والزيت، والعدس، واللحوم، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بينما ارتفعت أسعار الدواجن والجبن الأبيض والرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، وفقاً للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.92 جنيه، بزيادة 6 قروش.

كيلو الفول المعبأ: 52.84 جنيه، بتراجع 2.73 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.62 جنيه، بزيادة 62 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 83.08 جنيه، بتراجع 5.44 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 35.22 جنيه، بتراجع 9 قروش.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.78 جنيه، بزيادة 47 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 58.96 جنيه، بتراجع 5.83 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.38 جنيه، بزيادة 27 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 99.77 جنيه، بتراجع 6.29 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 394 جنيه، بتراجع 4.6 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.90، بزيادة 1.11 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.33 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 48.31 جنيه، بتراجع 37 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 143.98 جنيه، بزيادة 10.54 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.67 جنيه، بزيادة 3.08 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.32 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 106.72 جنيه، بزيادة 3.33 جنيه.