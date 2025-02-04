انخفاض كبير في سعر الذهب اليوم بمصر ببداية تعاملات الثلاثاء

كتبت- دينا كرم:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 40 جنيهٌا، ببداية التعاملات الصباحية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2607 جنيهٌا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3352 جنيهٌا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 3910 جنيهٌا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4469 جنيهٌا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 31280 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 44690 جنيهٌا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 138958 جنيهٌا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 223450 جنيهٌا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06 % إلى نحو 2814 دولارا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24) ببداية التعاملات، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.