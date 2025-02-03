البريد المصري يحذر من التفاعل مع الرسائل والروابط المرسلة من أرقام مجهولة

كتبت- آية محمد:

نشرت الصفحة الرسمية للبريد المصري تحذيرًا للعملاء بعد رصد رسائل نصية مزيفة تصلهم من أرقام هواتف محلية ودولية غير معتمدة، وتطلب هذه الرسائل من العملاء تحديث بياناتهم أو تسليم الطرود أو الحوالات البريدية.

وأكد البريد المصري، في بيانه اليوم الاثنين، أن جميع هذه الرسائل ليست صادرة عنه، وأنه لم ولن يطلب من العملاء أي بيانات تفصيلية خاصة بحساباتهم، أو مقر إقامتهم، أو دفع مصاريف شحن، أو أي رسوم أخرى عبر الهاتف المحمول أو الرسائل النصية.

ودعا البريد المصري عملاءه إلى توخي الحذر وعدم تقديم أي معلومات شخصية مثل الأرقام المسجلة على البطاقة أو الرقم السري أو الرقم القومي لأي جهة غير موثوقة.

كما نصح المواطنين بعدم التفاعل مع هذه الرسائل أو الضغط على الروابط المرسلة من أرقام مجهولة، محذرًا من العواقب المحتملة لهذه التصرفات.

وطالب البريد المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد محاولات الاحتيال، مؤكدًا أنه يمكن للمواطنين التواصل مع الخط الساخن للبريد المصري "16789" لأي استفسارات أو شكاوى.