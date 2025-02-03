قناة السويس تعتمد خرائط ملاحية جديدة بعد تطوير القطاع الجنوبي

كتب- أحمد والي:

أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الاثنين، عن صدور الخرائط الملاحية الجديدة للقناة بعد إضافة التحديثات الخاصة بمشروع تطوير القطاع الجنوبي، واعتمادها من قبل شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية المصرية والأدميرالية البريطانية المسؤولة عن إصدار الخرائط الإلكترونية والبيانات الملاحية للموانئ المصرية وقناة السويس.

وأكد ربيع، على جاهزية مشروع ازدواج القناة بمنطقة البحيرات المرة الصغرى للتشغيل الفعلي، مشيرًا إلى استكمال كافة الإجراءات الفنية والملاحية، بما في ذلك إرساء المساعدات الملاحية وانتهاء أعمال التدريب لمرشدي الهيئة لضمان عبور آمن للسفن.

وأوضح رئيس الهيئة، أن الخرائط الجديدة تتضمن توسعة قدرها 40 مترًا جهة الشرق في نطاق مشروع توسعة القناة بين الكيلومتر 132 والكيلو متر 162 ترقيم القناة، بالإضافة إلى إدراج الجزء المزدوج الجديد بطول 10 كيلومترات في منطقة البحيرات المرة الصغرى، مما يرفع من معدلات الأمان الملاحي.

وأشار ربيع، إلى أن تحديث الخرائط شمل إخطار الغرف الملاحية، وتعديل خريطة القناة على نظام الخرائط الإلكترونية (ECDIS)، وإصدار تحديثات ملاحية للخرائط الورقية لحين طباعة النسخ الجديدة.

وشدد ربيع، على أهمية مشروع تطوير القطاع الجنوبي في تعزيز تنافسية قناة السويس عالميًا، وجذب فئات جديدة من السفن، وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن يوميًا، بالإضافة إلى تقليل تأثير ضغط ضفتي القناة على السفن ذات الغاطس الكبير بعد التوسعة إلى 40 مترًا جهة الشرق وزيادة العمق من 66 قدمًا إلى 72 قدمًا، ما يسهم في رفع تصنيف القناة عالميًا وتعزيز دورها في حركة التجارة الدولية.