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انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

06:24 م الخميس 27 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتبت- أمنية عاصم:

تراجع سعر الذهب بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الخميس، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2726 جنيهًا للجرام

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3505 جنيهات للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4090 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4674 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 32720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرامات سجل نحو 46740 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 145361 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 233700 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.42% إلى نحو 2874 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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