"المصرية للاتصالات" تبحث طرح حصة إضافية 10% في البورصة

كتبت- أمنية عاصم:

تسعى الشركة المصرية للاتصالات إلى طرح حصة إضافية 10% من إجمالي رأس مالها للاكتتاب العام في البورصة، وفق ما أعلنت عنه اليوم في بيان للبورصة.

وأعلنت شركة المصرية للاتصالات عقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية بوم الثلاثاء الموافق 25 مارس 2025 للنظر في تعديل بعض المواد منها تخفيض إضافي لنسبة ملكية الدولة بالشركة بنسبة 10 % لطرحها للاكتتاب العام البورصة لتصيح 30% بدلا من 20% حاليا.

ووفق للإفصاح المرسل من الشركة للبورصة، أن وفق للنص الحالي للمادة 7 والتى تقر أن يكون رأس مال الشركة من عدد 1.70 مليار سهم اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات مسددة بالكامل وقد تم الاكتتاب في أسهم رأس المال على النحو التالي ( 80% مملوكة للدولة ، 20 اكتتاب عام ).

وأضاف أن النص المقترح " بعد التعديل " سينص على أن يتكون رأس مال الشركة من عدد 1.70 مليار سهم اسمي قيمة كل سهم 10 جنيهات مسددة بالكامل وهيكل أسهم رأس المال على النحو التالي : ( 70% مملوكة للدولة ، 30% للاكتتاب العام ).

واستكمل الإفصاح، أن تلك التعديلات التشريعية التي طرأت على قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية وكذا قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية والتي أدت إلى مقترح بتعديل المواد رقم (51) و (65) ، وكذا طرح المساهم الرئيسي لنسبة 10% من الأسهم المملوكة له في البورصة المصرية والذي يترتب عليه تغيير هيكل ملكية الأسهم المدرج في النظام الأساسي للشركة بالمادة رقم (7) والذي يقتضي تعديلها، وكذا تعديل المادة رقم (25) في ضوء الصلاحيات المالية المعتمدة من مجلس الإدارة.

وقرر مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2025 الموافقة على عرض تعديل نصوص المواد أرقام (7 ، 25 ، 51 ، 65 )من النظام الأساسي للشركة على الجمعية العامة غير العادية للشركة.