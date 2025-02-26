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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-2-2025 مع بداية التعاملات

03:54 ص الأربعاء 26 فبراير 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-2-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 26-2-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 4698 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4110 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3523 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 2740 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 1957 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 146098 جنيه.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 32880 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 1 % إلى نحو 2922 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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