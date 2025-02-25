وزير البترول يلتقي بـ "أمير الفجيرة" لاستكمال إجراءات توريد منتجات بترولية للسوق المحلية

كتبت- دينا كرم:

التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، مع الأمير حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة بدولة الإمارات، وذلك لبحث إجراءات استكمال تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الفجيرة والحكومة المصرية في أغسطس 2024، بهدف توريد منتجات بترولية للسوق المحلية من خلال الشراكات الموجودة لدى مؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز مع الموردين العالميين.

إلى جانب الاستفادة من المنظومة المتكاملة بمنطقة الفجيرة البترولية، وتطبيقها بميناء الحمرا البترولي على ساحل البحر المتوسط، بما يسهم في إنشاء منطقة لوجستية بترولية في منطقة ميناء الحمرا على البحر المتوسط، استثمارًا للموقع الجغرافي المتميز لمصر والبنية التحتية المتميزة لدي قطاع البترول، بما يسهم في تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة وتداول المنتجات البترولية.

وبحسب بيان الوزارة، جاء ذلك خلال زيارته إلى إمارة الفجيرة، حيث كان في استقباله حمد بن محمد الشرقي أمير الفجيرة، ومحمد سعيد الظنحاني، مدير الديوان الأميري لحكومة الفجيرة، وهاني عبد المنعم الرئيس التنفيذي لمؤسسة الفجيرة الدولية للنفط والغاز.

وذلك في إطار التعاون الوثيق بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة، بهدف تعظيم الاستفادة من البنية التحتية لدى البلدين، وتأمين توفير وتنويع مصادر الطاقة بالبلدين الشقيقين وتلبية للدعوة الكريمة من حكومة الفجيرة.