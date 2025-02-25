الأسعار والمواصفات.."فيفو" تطلق هاتفها الجديد "Y29" المصنوع محليا

كتبت- آية محمد:

أطلقت شركة فيفو المتخصصة في تصنيع الهواتف الذكية، هاتفها الذكي الجديد" Y29" المصنوع محليًا من خلال مصنعها بالعاشر من رمضان.

وبحسب بيان الشركة اليوم، فإن "Y29" ليس الهاتف الأول الذي تصنعه فيفو محليًا، ويجمع الهاتف بين ويحتوي على معالج Snapdragon 685 وشاشة 120 هرتز التي توفر تجربة بصرية سلسة.

كما يتميز ببطارية 6500mAh لضمان استخدام طويل الأمد وعمر افتراضي يصل إلى 5 سنوات.

وطرحت الشركة الهاتف الجديد بسعر 8990 جنيه للنسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، و9990 جنيه للنسخة 256 جيجا مع 8 جيجا رام.

وأعلنت الشركة أيضًا عن توسع استثماراتها وعملياتها الصناعية في مصر ويأتي ذلك بهدف تعزيز تواجدها في السوق المصري، ترسيخًا لالتزامها بالابتكار وتعزيز التصنيع المحلي.

ويأتي هذا التوسع ليعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع، موفرًا 1500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، حيث يعمل المصنع بقدرة إنتاجية تصل إلى 500 ألف هاتف "صنع في مصر" شهريًا، مما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز قدرات السوق المصرية.

ويمثل التصنيع المحلي للهواتف الذكية، مثل هاتف Y29، جزءًا من هذه الجهود لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التكنولوجية، ودعم خطط الدولة لزيادة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي من 5.8% في 2023/2024 إلى 8% بحلول 2030، مما يعكس قدرة مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية ودفع عجلة النمو الاقتصادي.