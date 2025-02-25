هيئة الاستثمار تستضيف منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول

كتبت- منال المصري:

استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول تحت عنوان "تعميق التعاون التجاري والاستثماري من أجل نمو مستدام"، بحضور حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ودكتور ألبرت هاوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة إنه على الرغم من متانة العلاقات الممتدة لعقود بين البلدين فإن منتدى الأعمال المصري الزامبي الأول يمثل حجر الزاوية في مرحلة جديدة من العلاقات الاستثمارية والتجارية.

ويجمع الملتقى يجمع مستثمري البلدين ومنصة لإطلاق العديد من الشراكات الاستثمارية بين حكومتي ومجتمعي الأعمال في البلدين.

وأشار هيبة إلى أن الهيئة ستقوم بعرض كافة الفرص الاستثمارية في مصر على مجتمع الأعمال الزامبي، كما ستقوم بإمداد الحكومة الزامبية بالمتطلبات التدريبية والمعرفية والتنظيمية لتحسين بيئة الاستثمار، خاصةً فيما يتعلق بتحديث وتنويع نظم الاستثمار وتسهيل الإجراءات.

وأضاف حسام هيبة أن الحكومة المصرية تقوم بتشجيع الشركات المصرية على ضخ استثمارات في زامبيا والقارة الأفريقية بشكل عام في إطار سعي مصر لتشكيل سلاسل قيمة مضافة أفريقية تربط مصادر المواد الخام بالأسواق النهائية عبر سلسلة متكاملة من عمليات التصنيع، حيث تسعى مصر بشكل مستمر إلى أن تستغل كونها الدولة الأكثر استقبالاً للتدفقات الاستثمارية في القارة لتكون بوابة الاستثمار للدول الأفريقية.

وطالب دكتور ألبرت هالوامبا، المدير العام لوكالة التنمية الزامبية، ممثلي مجتمع الأعمال الزامبي بعقد شراكات استثمارية مع الجانب المصري، سواء للاستثمار في مصر أو زامبيا، بعد أن شهدت زامبيا وغيرها من الدول الأفريقية تحركات إيجابية وعميقة من مجتمع الأعمال في مصر للاستثمار وتطوير البنية التحتية في كافة أنحاء القارة.

وقال الدكتور يسري الشرقاوي إن المنتديات الاستثمارية التي تربط مصر بالدول الأفريقية تساهم في تحسين بيئة الاستثمار في القارة وبناء قدرات المستثمرين وإزالة العوائق اللوجستية والتجارية وغير التجارية، حيث يساهم الحوار البناء في تقريب الرؤى وطرح سياسات استثمارية جديدة وتبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية الهائلة في دول القارة.

وأكد الدكتور يسري الشرقاوي أن أجندة المنتدى تركز على خلق فرص للتعاون بين الكيانات الاستثمارية الضخمة في البلدين إلى جانب إتاحة الفرصة لعقد شراكات استثمارية على مستوى الشركات الناشئة.

مع نهاية جلسات المنتدى اصطحب حسام هيبة المشاركين من الجانب الزامبي في جولة تفقدية بمركز خدمات المستثمرين، الذي يضم ممثلي 65 جهة مرتبطة بالعملية الاستثمارية، حتى يتمكن المُستثمرون من إنهاء كل الإجراءات في مكان واحد.

واتفق الجانبان على نقل الخبرات المصرية في خدمة المستثمرين وتأسيس الشركات إلى الجانب الزامبي، خاصةً ما يتعلق بالتحول الرقمي والرخصة الذهبية (الموافقة الواحدة).





