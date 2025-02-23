خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع أسعار الدواجن والذهب

كتبت- أمنية عاصم:

ارتفاع أسعار الدواجن و حديد عز خلال تعاملات اليوم الأحد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب يصعد خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع حديد عز.. أسعار مواد البناء بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

تعرف على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والعدس والفول اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

سعر الذهب يرتفع خلال منتصف تعاملات الأحد