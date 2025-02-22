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انخفاض أسعار الحديد اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

10:16 ص السبت 22 فبراير 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم السبت، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات أحد المواقع الرسمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 36866.36 جنيه، بتراجع 947.8 جنيه.

سعر طن حديد عز: 38847.06 جنيه، بتراجع 799.36 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3481.58 جنيه، بزيادة 342.77 جنيه.

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أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت
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