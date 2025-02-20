بزيادة 41.8%.. الرقابة المالية: إجمالي صافي أصول شركات التأمين يصل لـ 343.3 مليار جنيه خلال عام

كتبت- أمنية عاصم:

قال محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قيمة صافي أصول شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت إلى 343.3 مليار جنيه مقارنة بـ 242.1 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة قدرها 41.8 %.

بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي الأصول نحو 24.4% خلال الأعوام المالية 2023-2019، وفق ما قاله خلال مؤتمر صحفي اليوم حول حصاد أعمال الشركات التابعة للهيئة خلال 2024.

وأضاف أنه عدد المؤمن عليهم 10.5 مليون عميل في العام المالي 2023/2024 مقارنة بـ 9.5 مليون عميل في العام المالي 2022/2023، بمعدل زيادة بلغ 10.3%.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن إجمالي الأقساط في العام المالي 2023/2024 ارتفعت إلى 82.3 مليار جنيه مقارنة بـ 61.4 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 34.1%.

بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي الأقساط نحو 18% خلال الأعوام المالية 2023 - 2019.

وأضاف أن قيمة إجمالي التعويضات المسددة من شركات التأمين في العام المالي 2023/2024 ارتفعت لتصل إلى 36.7 مليار جنيه مقارنة بـ 27.3 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023 بنسبة زيادة حوالي 34.3%.

بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لإجمالي التعويضات المسددة نحو 15% خلال الأعوام المالية 2023-2019.

وأكد أن قيمة صافي استثمارات شركات التأمين ارتفعت في العام المالي 2024/ 2023 لتصل إلى 298.2 مليار جنيه مقارنة بـ 208.8 مليار جنيه في العام المالي 2022/2023، بنسبة زيادة بلغت 42.8 %.

بينما بلغ متوسط معدل النمو السنوي لصافي استثمارات شركات التأمين نحو 17% خلال الأعوام المالية 2023 - 2019.