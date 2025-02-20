رئيس الرقابة المالية: الاستثمار في صناديق الذهب الثلاثة وصل لـ 1.3 مليار جنيه بنهاية 2024

كتبت- أمنية عاصم:

كشف محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة بالسوق المصري وعدد العملاء المكتتبين فيها بنهاية ديسمبر الماضي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن صناديق الذهب الثلاثة جذبت 166 ألف عميل حاليا بقيمة استثمارات بنحو 1.3 مليار جنيه.

ويضم السوق المصري 3 صناديق للاستثمار في الذهب وهو صندوق AZ – Gold وصندوق "بلتون إيفولف" وصندوق استثمار شركة الأهلى لإدارة الاستثمارات المالية بالتعاون مع إيفولف للاستثمار في الذهب.

وأوضح محمد فريد أن الهيئة تعمل على تبسيط شروط القيد بسجل الجهات التي يجب على صناديق الاستثمار التعامل معها في شراء وبيع المعادن بهدف تشجيع أكبر عدد من الجهات بالتسجيل في السجل وزيادة عدد الجهات التي يمكن للصناديق التعامل معها.



وأضاف أن الهيئة ألزمت مقدمي خدمات حفظ المعادن في حال تعدد الجهات التي يتعامل معها مديد الاستثمار في شراء أو بيع المعادن بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة.





