لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. سعر الذهب يقفز لمستوى قياسي خلال منتصف التعاملات اليوم

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 22 جنيهًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات- ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف خلال آخر 11 شهرا- بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2780 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3574 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4170 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47650 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 148191 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 238250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 2945 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.