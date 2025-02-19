إعلان

لأول مرة منذ تعويم الجنيه.. سعر الذهب يقفز لمستوى قياسي خلال منتصف التعاملات اليوم

01:29 م الأربعاء 19 فبراير 2025

سعر الذهب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- آية محمد:

قفز سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 22 جنيهًا خلال منتصف تعاملات الأربعاء، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات- ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق منذ تحرير سعر الصرف خلال آخر 11 شهرا- بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2780 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3574 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4170 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4765 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 33360 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47650 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 148191 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 238250 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.31% إلى نحو 2945 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب تعويم الجنيه سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

"الوطنية للانتخابات" تنفي تحديد مواعيد إجراءات انتخابات مجلسي النواب والشيوخ
رسميًا.. قناة مجانية تعلن نقل مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
الرئيس السيسي ورئيس وزراء أسبانيا يشهدان توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لتسجل مستوى قياسي جديد
تحذير من الأرصاد للمواطنين: موجة برد قوية خلال ساعات