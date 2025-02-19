وزير قطاع الأعمال يبحث مع الرئيس التنفيذي لـ "سكاتك" النرويجية عددا من الفرص الاستثمارية

كتبت-أمنية عاصم:

بحث محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام مع تيرى بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية عددا من الفرص الاستثمارية إنطلاقا من العلاقات الثنائية بين البلدين والتي شهدت تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما في مجال الطاقة المتجددة.

ووفق البيان المرسل من الوزارة اليوم، فإن اللقاء جاء بحضور السفيرة هيلدا كليمتسدال سفيرة مملكة النرويج لدى القاهرة، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مصر الدولي للطاقة "إيجبس 2025".

وبحث اللقاء عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة لدى الشركات التابعة للوزارة وموقف المشروعات المشتركة، ومن بينها مستجدات مشروع إقامة محطة للطاقة الشمسية بطاقة (1 جيجاوات) بهدف تزويد مجمع الألومنيوم في نجع حمادي بالكهرباء النظيفة، في إطار جهود الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق الاستدامة في القطاع الصناعي، بحضور محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وأكد شيمي، خلال الاجتماع على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في مجال الطاقة النظيفة بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذا المشروع يأتي ضمن استراتيجية الحكومة لخفض الانبعاثات الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعات الحيوية.

وأضاف أن المشروع يمثل خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة في قطاع الألومنيوم، حيث سيسهم في خفض التكاليف التشغيلية للمجمع وتقليل البصمة الكربونية، بما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية في الأسواق الدولية.

ومن جانبه أبدى تيرى بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية"، تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع الجانب المصري، مؤكدًا التزام الشركة بنقل التكنولوجيا المتقدمة وتقديم حلول مستدامة لدعم قطاع الألومنيوم.







