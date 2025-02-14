انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية اليوم الجمعة، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2760 جنيهًا للجرام

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3548 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4140 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 4731 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 33120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 47310 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 147134 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 236550 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وهبط سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 2925 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.