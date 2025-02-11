النفط يرتفع بفعل تراجع الإنتاج الروسي ومخاوف الإمدادات

كتبت- دينا كرم:

واصلت أسعار النفط مكاسبها اليوم الثلاثاء بعد تقرير أظهر أن إنتاج النفط الروسي جاء أقل من الحصة المستهدفة وبسبب مخاوف من المزيد من تعطيلات الإمدادات، لكن المكاسب كانت محدودة بسبب مخاوف من أن تصعيد الرسوم التجارية قد يثبط النمو الاقتصادي العالمي، وفقا لما نشرته"وكالة رويترز".

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 64 سنتًا بما يعادل 0.84% بالمئة إلى 76.51 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 57 سنتًا أي 0.79 % إلى 72.89 دولار.

وسجلت العقود الآجلة للنفط الخام مكاسب بنحو 2% في الجلسة السابقة بعد ثلاثة خسائر أسبوعية متتالية، وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة بحثية إن الانتعاش جاء بفضل مؤشرات على تقليص الإمدادات.

وكتبوا "انخفض إنتاج النفط الروسي عن حصته في أوبك+ في يناير، مما خفف المخاوف بشأن فائض المعروض، وانخفض الإنتاج إلى 8.962 مليون برميل يوميًا وهو أقل بنحو 16 ألف برميل يوميًا عن مستوياته المعتمدة بموجب اتفاق الإنتاج".

وأضاف المحللون أن المخاوف من حدوث المزيد من الاضطرابات تصاعدت بعد أن علنت دول أوروبية يوم الاثنين أنها تخطط للاستيلاء على أسطول الظل الروسي.

وتعطلت عمليات شحن النفط الروسي إلى الصين والهند، أكبر مستوردي النفط الخام في العالم، بشكل كبير بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة الشهر الماضي واستهدفت الناقلات والمنتجين وشركات التأمين.

وتزيد العقوبات الأميركية على الشبكات التي تنقل النفط الإيراني إلى الصين من مخاوف الإمدادات بعد أن أعاد الرئيس دونالد ترامب فرض "أقصى الضغوط" على صادرات النفط الإيرانية الأسبوع الماضي.

ولكن ما واجه مكاسب الأسعار كان الرسوم الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب والتي من شأنها أن تثبط النمو العالمي والطلب على الطاقة.

وفي الأسبوع الماضي، فرض ترامب رسوما جمركية إضافية بنسبة 10% على الصين، وردت بكين بفرض رسوم جمركية من جانبها على بعض الواردات الأميركية، بما في ذلك رسوم بنسبة 10% على النفط الخام.

ومما يثقل كاهل الطلب على النفط الخام أيضا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي سينتظر حتى الربع المقبل قبل خفض أسعار الفائدة مجددا، وفقا لغالبية خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته "رويترز" والذين توقعوا في السابق خفض أسعار الفائدة في مارس آذار.

يواجه بنك الاحتياطي الفيدرالي خطر ارتفاع التضخم في ظل سياسات ترامب، وقد يؤدي الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى أعلى إلى الحد من النمو الاقتصادي، وهو ما قد يؤثر على نمو الطلب على النفط.

وأظهر استطلاع أولي أجرته رويترز يوم الاثنين أن من المتوقع ارتفاع مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، في حين من المرجح أن تنخفض مخزونات نواتج التقطير.