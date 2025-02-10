ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتبت- دينا كرم:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الاثنين، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقا لمصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 2708 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3480 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4060 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 4640 جنيهًا للجرام.



سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 32480 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام نحو 46400 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام نحو 144304 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام نحو 232000 جنيهًا.



وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام الذهب عيار 24

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.50% إلى نحو 2903.9 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.