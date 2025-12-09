إعلان

"فرصة مصر الذهبية".. روشتة سمير رضوان للخلاص الاقتصادي في 2026

كتب : أحمد الخطيب

12:42 م 09/12/2025

سمير رضوان وزير المالية الأسبق

قال سمير رضوان، وزير المالية الأسبق، إن مصر مقبلة على عام 2026 بفرصة وصفها بـ"الذهبية"، داعيًا إلى تبني استراتيجية وطنية جديدة للتنمية، بعد تقييم النموذج الحالي الذي حقق إنجازات لكنه مكلف اقتصاديًا واجتماعيًا، ويعتمد على الاقتراض والتعامل مع الأزمات أكثر من التخطيط للمستقبل.

ويرى رضوان، أن معدل النمو الحالي، الذي يدور حول متوسط 3.5%، غير كاف لمواكبة الزيادة السكانية المتوقعة التي قد تصل إلى 120 مليون نسمة بحلول 2030 وربما 180 مليونًا في 2050، متسائلاً: كيف يمكن توفير الغذاء وفرص العمل لهذا العدد المتزايد من السكان؟

طرح رضوان رؤيته للحلول الممكنة، مؤكدًا أن السياحة تمثل قطاعًا قائدًا وسريع العائد، وتملك مصر فيه مقومات تسمح بالوصول إلى 30 مليون سائح.

وأضاف وزير المالية الأسبق، أن الصناعة تعد الطريق الحقيقي للخلاص الاقتصادي، معتبرًا أن سياسة "استورد ثم صدر" لا تحقق التنمية المطلوبة، وأن البديل هو التوجه إلى إحلال الواردات عبر إنتاج ما يمكن تصنيعه محليًا، بالاعتماد على قائمة واضحة لأولويات السلع المستوردة.

وأشار رضوان، إلى أهمية قطاع الخدمات القابلة للتصدير مثل التعهيد والسياحة العلاجية، مؤكدًا أن مصر تمتلك مقومات تجعلها مركزًا طبياً إقليمياً.

سمير رضوان التنمية الزيادة السكانية

