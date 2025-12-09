استقر سعر الذهب اليوم في مصر، ببداية تعاملات الثلاثاء 9-12-2025، عند نفس مستواه بحلول التعاملات المسائية.

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3740 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4808 جنيهات للجرام.

وبلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 5610 جنيهات للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 24 عند 6411 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 44880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64114 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 199395 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 320571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.19% الى نحو 4182 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.