تعاون بين البترول والكهرباء لمعالجة المخلفات وتعظيم العوائد من الخامات الأرضية

كتب : أحمد الخطيب

01:43 م 07/12/2025

اللقاء

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المواد النووية والهيئة المصرية العامة للبترول بهدف معالجة المخلفات البترولية والرواسب والمياه المنتجة وفق المعايير البيئية والصحية، وتعظيم الاستفادة من الخامات الأرضية والعناصر الاقتصادية.

ووفق بيان الوزارتين، يتضمن البروتوكول قيام هيئة المواد النووية بإجراء المسوحات البيئية ووضع خطط المعالجة والتصرف الآمن، بينما توفر هيئة البترول البيانات والدعم الفني وتحديد مواقع المخلفات.

وأكد الدكتور محمود عصمت أن البروتوكول يأتي ضمن جهود الدولة لتعظيم القيمة المضافة من العناصر النادرة وتعزيز الدور الحيوي لهيئة المواد النووية، مشيرًا إلى التوجيه الرئاسي بالتركيز على استخلاص العناصر الاستراتيجية.

من جانبه، شدد المهندس كريم بدوي على أن الاتفاق يمثل نموذجًا للعمل التكاملي بين الوزارتين، وأن التعامل الآمن مع المخلفات يدعم الاستدامة البيئية ويعظم الاستفادة من الموارد ضمن استراتيجية قطاع البترول.

الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء المهندس كريم بدوي وزير البترول

