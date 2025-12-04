سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-12-2025 مع بداية التعاملات الصباحية،

بعد أن ارتفع سعره في مصر بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 3-12-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ "مصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 4-12-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 6403 جنيه.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 5603 جنيه.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4803 جنيه.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3735 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2668 جنيه.

- سعر وقية الذهب بلغت 199150 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 44820 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4220 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.