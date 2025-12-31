ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والبطاطس، والفول، والزيت، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

