خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البطاطس والفول والذهب

كتب : مصراوي

02:02 م 31/12/2025

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والبطاطس، والفول، والزيت، والدواجن، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 31-12-2025، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

64 جنيهًا لكيلو البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأربعاء بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الفول والزيت والدواجن بالأسواق اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف التعاملات

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البطاطس الفول الذهب

