بدء التطبيق الإلزامى لـ«ACI» جوًا غدًا.. وزير المالية: تخفيض 80 دولارًا من مقابل الميكنة والخدمات

كتب : منال المصري

12:10 م 31/12/2025

أحمد كجوك، وزير المالية

أصدر أحمد كجوك وزير المالية، قرارًا بتخفيض 80 دولارًا من مقابل إجراءات ميكنة وتدقيق البيانات الواردة بالمستندات التجارية المُرسَلة عبر المنصة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية المتعلقة بها، لتصبح التكلفة الإجمالية 95 دولارًا على كل شحنة جوية واردة، ولمدة 6 أشهر فقط اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026.

يأتي ذلك، وفق بيان الوزارة اليوم، تزامنًا مع بدء التطبيق الإلزامي لنظام التسجيل المُسبَق للشحنات الجوية «ACI»، اعتبارًا من غد الخميس الموافق الأول من يناير 2026، بناءً على ما عرضه أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك.

وأكد الوزير، أننا ملتزمون بالتعامل مع شركائنا من مجتمع الأعمال بقدر كبير من المرونة والتبسيط مع تعزيز الحوكمة.

وأشار إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» يساعد فى حوكمة السوق المصرية وضمان نفاذ السلع الجيدة والمطابقة للمواصفات، على نحو يضمن تعميق المنافسة لصالح المواطنين، والصناعة الوطنية.

