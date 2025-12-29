شعبة الأجهزة الكهربائية تكشف أسباب الركود في الأسواق وتوقعاتها لـ 2026

أكد جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة التجارية بالجيزة، أن حالة الركود التي يشهدها القطاع حاليًا إلى وصول السوق جائت نتيجة التشبع بعد موجة الشراء العشوائي الكثيف خلال العامين الماضيين.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على شاشة النهار: "توقعنا أن يصل السوق للتشبع في 2024 و2025، لأن 2023 شهد معدلات شراء عشوائية بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار، مشيرًا إلى أن الأسر سارعت لشراء احتياجاتها خوفًا من استمرار ارتفاع الأسعار، مما أدى لتراكم المخزون لديها وتراجع الطلب الآن.

وأضاف زكريا أن التحدي الثاني الذي يواجه القطاع هو عدم تناسب الأسعار الحالية مع دخل المواطن المصري، رغم تراجعها بنسبة 20% وتوافر عروض وخصومات كبيرة بشكل دوري.

وأوضح أن هذه الفجوة بين السعر والدخل تبقى عائقًا أمام انطلاق دورة شراء جديدة، خاصةً للأجهزة الأساسية مثل الثلاجات والغسالات التي تشهد أكبر نسبة ركود، بينما يرتبط تراجع مبيعات المكيفات بكونه موسم غير الصيف.

وعبر رئيس الشعبة عن تفاؤله بشأن عام 2026، مشيرًا إلى تحدٍ جديد وهو الارتفاع العالمي الحاد في أسعار النحاس الذي وصل طنه إلى نحو 600 ألف جنيه.

وأكد أن هذا الارتفاع قد يضغط على تكاليف الإنتاج ويدفع الأسعار للصعود مرة أخرى، قائلاً: "كنت أطالب بتخفيض الأسعار 10-20%، لكن الرياح تأتي بما لا تشتهي السفن".