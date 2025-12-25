زيارة مفاجئة لرئيس إيجاس لشركة الوسطاني للبترول

أجرى المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، يرافقه نائبا رئيس الشركة للإنتاج وتنمية الحقول والعمليات، زيارة مفاجئة لشركة الوسطاني للبترول، لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات الحفر والإنتاج.

وتابع عبد الحميد، خلال الزيارة، مع المهندس حازم حافظ رئيس شركة الوسطاني للبترول وقيادات الشركة، تقدم برنامج العمل الخاص بحفر آبار جديدة للغاز بمنطقة الدلتا، والذي يتضمن حفر 11 بئرًا، إلى جانب استعراض خطة الحفر الحالية ونتائج حفر أول أربع آبار، التي أظهرت مؤشرات إيجابية تعكس نجاح الدراسات الفنية وتسهم في زيادة معدلات إنتاج الغاز.

كما تم استعراض موقف الخطة الاستكشافية المستقبلية المدعومة بدراسات جيولوجية وجيوفيزيائية حديثة، بما يعزز فرص تحقيق اكتشافات جديدة ويدعم استدامة الإنتاج على المديين المتوسط والطويل.

وشملت الزيارة أيضًا متابعة موقف الإنتاج الحالي، والزيادات المتحققة من أعمال إعادة التثقيب في الطبقات المنتجة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الآبار القائمة ورفع كفاءة الأصول دون تحميل استثمارات إضافية.

وفي سياق متصل، ناقش رئيس إيجاس مع قيادات شركة الوسطاني التحديات التي تواجه تنفيذ خطط الحفر والإنتاج، مؤكدًا استمرار الدعم والتنسيق المشترك لتذليل المعوقات وتحقيق المستهدفات الإنتاجية.