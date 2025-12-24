للمرة الأولى.. الذهب فوق 4500 دولار والفضة تصعد إلى مستويات قياسية



وكالات

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولار للأونصة.

وجاء صعود الذهب مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة ​خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وحقق الذهب ارتفاعا قويا في ‍2025 إذ صعد ‍72% حتى الآن مسجلا مستويات قياسية أكثر من ‍مرة.

وارتفعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 72.35 دولار للأونصة، ومنذ بداية ⁠العام صعدت الفضة بنسبة 149% متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في أمريكا وقوة الطلب الصناعي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.9% إلى 2342.25 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد ‌البلاديوم 3% إلى 1919.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، وفقا لروسيا اليوم.