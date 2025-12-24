إعلان

للمرة الأولى.. الذهب فوق 4500 دولار والفضة تصعد إلى مستويات قياسية

كتب : مصراوي

08:12 ص 24/12/2025

سعر الذهب

وكالات

تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة، اليوم الأربعاء، للمرة الأولى على الإطلاق، كما ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية.

وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر فبراير المقبل بنسبة 0.42% إلى 4524.40 دولار للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولار للأونصة.

وجاء صعود الذهب مدفوعا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة ​خفض أسعار الفائدة العام المقبل، وحقق الذهب ارتفاعا قويا في ‍2025 إذ صعد ‍72% حتى الآن مسجلا مستويات قياسية أكثر من ‍مرة.

وارتفعت الفضة بنسبة 3.8% إلى 72.35 دولار للأونصة، ومنذ بداية ⁠العام صعدت الفضة بنسبة 149% متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في أمريكا وقوة الطلب الصناعي.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 2.9% إلى 2342.25 دولار للأونصة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2347.40 دولار، في حين زاد ‌البلاديوم 3% إلى 1919.70 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 3 سنوات، وفقا لروسيا اليوم.

