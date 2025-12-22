إعلان

مبيعات محلية تهبط بمؤشرات البورصة بختام تعاملات جلسة الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

03:46 م 22/12/2025

مؤشر البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.59% عند مستوى 41348 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.06%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.02%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.6 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.6 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.05 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.03% عند مستوى 41348 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

مؤشر البورصة البورصة المصرية مؤشر EGX 70

