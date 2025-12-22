إعلان

البورصة العالمية تغلق 4 أيام.. هل ستتأثر أسعار الذهب بعطلة أعياد الميلاد؟

كتب : دينا خالد

02:48 م 22/12/2025

البورصة المصرية

تغلق معظم البورصات العالمية الرئيسية يوم الخميس المقبل 25 ديسمبر، تزامنا مع أعياد الميلاد وقد تستمر بعض الأسواق الأوروبية في عطلتها حتى 26 ديسمبر الموافق يوم الجمعة، ليتبع ذلك يومي السبت والأحد وهما العطلة الأسبوعية في البورصات العالمية، وهو ما يعني أن الشاشة العالمية ستغلق 4 أيام متتالية، وهو ما سيكون له تأثير كبير على أسعار الذهب عالميا، بحسب ما قاله هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية لمصراوي.

ويقول ميلاد، إن أسعار الذهب شهدت ارتفاعات كبيرة عالميا قبل عطلة عيد الميلاد، حيث تشهد الأسواق عادة عمليات إغلاق حسابات وإجراءات مالية تؤدي إلى تحركات سعرية متوقعة ومتكررة كل عام.

وشهدت أسعار الذهب في بورصات المعادن العالمية قفزة قوية خلال تعاملات اليوم الاثنين، حيث سجلت الأوقية مستوى قياسيا جديدا قرب 4420 دولارا، قبل أن تقلص مكاسبها بشكل طفيف وتهبط إلى نحو 4410 دولارات، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى جني الأرباح عقب موجة الصعود الأخيرة، بحسب بيانات بلومبرج.

وهو ما انعكس على أسعار الذهب المحلية، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 5860 جنيها خلال تعاملات اليوم، فأسعار الذهب محليا مرتبطة تحركاته في السوق العالمي.

وأضاف ميلاد، أن السوق العالمي سيشهد حالة من الاستقرار خلال عطلة البورصة العالمية خلال أعياد الميلاد وهو ما سيتبعه استقرار في الأسعار محليا.

وتوقع ميلاد، أن تعود أسعار الذهب بعد عطلة أعياد الميلاد على ارتفاع قوي، حيث أن أغلب العوامل المحيطة تشير إلى اتجاه صعودي في أسعار الذهب.

وتابع ميلاد، أن التوترات الجيوسياسية تدعم أسعار الذهب، وتزيد من حالة عدم اليقين وتدفع المستثمرين نحو شراء الذهب، فضلا عن الحديث المتزايد وتبني الفدرالي الأمريكي سياسة خفض الفائدة على الدولار تساهم في زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر.

ومن المقرر أن تعود البورصات العالمية للعمل يوم الاثنين، أول جلسات الأسبوع المقبل.

البورصة أسعار الذهب أعياد الميلاد

