ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 70 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الاثنين 22-12-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، مسجلا مستوى قياسي جديد، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

ووصل سعر الذهب في مصر اليوم إلى أعلي مستوى له على الإطلاق، وفق بيانات مصراوي.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3906 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 5022 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5860 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6697 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 46880 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66970 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 208276 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 334850 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.73% إلى نحو 4414 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.