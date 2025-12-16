إعلان

شيمي: إتاحة 54 فرصة استثمارية بقيمة 184 مليار جنيه أمام المستثمرين

كتب : منال المصري

11:06 ص 16/12/2025

محمد شيمي خلال كلمته في مؤتمر حابي

تصوير- محمد معروف:

كشف محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، عن إتاحة 54 فرصة استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين بتكلفة 184 مليار جنيه.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي السابع اليوم أن شركات قطاع الأعمال حققت مليار دولار صادرات خلال العام المالي 2024-2025 وهي تمثل 40% من إجمالي إيرادات الشركات بالقطاع.

مؤتمر حابي السنوي السابع محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام فرص استثمارية أمام المستثمرين الأجانب والعرب

