تصوير: محمد معروف:

كشف محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن النصف الثاني من يناير المقبل سيتم منح البورصة المصرية رخصة لتداول المشتقات المالية للعقود الآجلة.

وأكد خلال كلمته في مؤتمر "حابي" اليوم الانتهاء من نظام التسوية والتداول لتهيئة العمل بالمشتقات المالية وجاري العمل على الانتهاء من تمهيد البنية التحتية التكنولوجية.

وأشار فريد إلى أن المشتقات المالية تهدف إلى حماية المستثمرين من تقلبات الأسعار وجذب استثمارات جديدة.

وأكد أن مصر كانت من أوئل الدول في العمل بالمشتقات المالية منذ 1985 في التأمين على مخاطر سلع مختلفة مثل القطن- قبل أن يتم تجميد العمل بها.