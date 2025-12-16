قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الانتهاء من مشروع مجمع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 1.2 مليار يورو.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي السابع اليوم أنه تم إنجاز 40% من المشروع متوقعا الانتهاء من المشروع بنسبة 100% منتصف العام المقبل.

وأكد أن شركات قطاع الأعمال حققت مليار دولار صادرات خلال العام المالي 2024-2025 وهي تمثل 40% من إجمالي إيرادات الشركات بالقطاع.

وأشار شيمي أن النصر للسيارات تعمل حاليا على تصنيع أول سيارة ملاكي منتصف العام المقبل على أن يتم تصنيع الاتوبيس الكهربائي السنة المقبلة.