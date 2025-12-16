إعلان

بتكلفة 1.2 مليار يورو.. وزير قطاع الأعمال: دخول مشروع الغزل والنسيج للعمل بشكل كامل منتصف 2026

كتب : منال المصري

09:51 ص 16/12/2025

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال

قال محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تعمل حاليا على استكمال الانتهاء من مشروع مجمع الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية 1.2 مليار يورو.

وأوضح خلال كلمته في مؤتمر حابي السنوي السابع اليوم أنه تم إنجاز 40% من المشروع متوقعا الانتهاء من المشروع بنسبة 100% منتصف العام المقبل.

وأكد أن شركات قطاع الأعمال حققت مليار دولار صادرات خلال العام المالي 2024-2025 وهي تمثل 40% من إجمالي إيرادات الشركات بالقطاع.

وأشار شيمي أن النصر للسيارات تعمل حاليا على تصنيع أول سيارة ملاكي منتصف العام المقبل على أن يتم تصنيع الاتوبيس الكهربائي السنة المقبلة.

محمد شيمي وزير قطاع الأعمال مشروع مجمع الغزل والنسيج مؤتمر حابي السنوي السابع

