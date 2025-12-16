سقط في قبضة رجال الأمن بالإسكندرية تشكيل إجرامي يمارس الأعمال المنافية للآداب عبر تطبيقات الهواتف المحمولة.

وكشفت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة عن قيام 3 سيدات، إحداهن لها معلومات جنائية، وشخصين آخرين، باستخدام أحد التطبيقات للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين في نطاق محافظة الإسكندرية، وبحوزتهم 5 هواتف محمولة، تبين بعد فحصها احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الوقائع المنسوبة إليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

