الداخلية تضبط 5 عناصر إجرامية لغسل 280 مليون جنيه من المخدرات

كتب : علاء عمران

12:02 م 16/12/2025

ضبط

اتخذ قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الداخلية، الإجراءات القانونية تجاه 5 عناصر جنائية شديدة الخطورة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار وترويج المواد المخدرة، عبر إخفاء مصدرها وإضفاء صفة مشروعة عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وأراضٍ وسيارات.

وقدرت قيمة الأموال محل الغسل بنحو 280 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.

مكافحة المخدرات والأسلحة وزارة الداخلية غسل الأموال

