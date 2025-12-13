كتبت- منال المصري:

أكد شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الجمركية وتخفيف الأعباء عن مجتمع الأعمال لتحفيز الاستثمار.

وقال، فى حوار مفتوح مع جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، في بيان له اليوم، "نتشارك معًا فى اقتراح الآليات الميسرة والداعمة لمسار خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركى، ونسعى للتطور الجمركى المستمر لمواكبة تزايد حجم التجارة المصرية".

وأكد أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك، أننا نستهدف تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى يومين فقط خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن متوسط زمن الإفراج الجمركي عن 75% من الواردات حاليًا لايتجاوز أربعة أيام.

وأضاف أن تحسين المنظومة الجمركية يسهم في تعزيز تنافسية اقتصادنا ورفع تصنيف مصر في المؤشرات الدولية، لافتًا إلى أن تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات الجوية ACI»» جزء من استراتيجية متكاملة للتسهيلات الجمركية.

وأوضح أننا نعمل على التوسع في الدفع الإلكتروني وخدمة الاستعلام المسبق للتيسير على مجتمع الأعمال، إضافة إلى تطوير منظومة إدارة المخاطر وميكنة الإجراءات لرفع كفاءة الأداء الجمركي.