وزير المالية يكشف آخر تطورات الشريحتين الخامسة والسادسة من صندوق النقد

أكد وزير المالية الدكتور أحمد كجوك أن زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة متوقعة في القريب العاجل، وذلك ردا على استفسار الإعلامية لميس الحديدي حول موعد إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" على قناة النهار: "نتوقع أن تكون زيارة البعثة قريبًا، والمؤشرات الاقتصادية الحالية مطمئنة"، مشيرًا إلى الإصلاحات الكبيرة التي تم تنفيذها ودعم الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي للاقتصاد المصري.

وأضاف الوزير مؤكداً على قرب الموعد: "قريبًا جدًا"، فيما يتعلق بزيارة بعثة الصندوق، مما يعكس تفاؤلاً بحلحلة الملف في الأجل القريب.

وأشار إلى أن الحكومة تضع نصب أعينها في المقام الأول نجاح عملية المراجعة، معتبراً أن "هناك قدر كبير من الاستعداد الجيد للمراجعتين القادمتين".

وتابع كجوك: "نحن على تواصل دائم مع صندوق النقد الدولي عبر اجتماعات أسبوعية منتظمة"، مؤكدًا أن هذا التواصل المستمر يسهم في تسريع وتيرة المفاوضات.

أشار الوزير إلى التحسن الملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الأولية، والتي تشكل أساساً إيجابياً للمناقشات القادمة مع البعثة.