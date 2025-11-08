إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الزيت والسكر والحديد والذهب

كتب : دينا خالد

03:14 م 08/11/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار البيض، والدواجن، والحديد، والزيت والسكر خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت والأرز السائب، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تعود للارتفاع خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم السبت بالأسواق (موقع رسمي)

16 جنيها لكيلو البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار السمك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

انخفاض أسعار الزيت والدقيق والسكر والمكرونة اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للارتفاع بمنتصف تعاملات السبت

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض خريطة الأسعار اليوم أسعار السلع الأساسية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
اضغط للتفاصيل- الإعدام شنقاً لقاتلة أطفال دلجا وزوجها بالمنيا
"غيبوبة ونزيف حاد".. ننشر التقرير الطبي لإصابات المطرب إسماعيل الليثي (صور)