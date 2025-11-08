انخفضت أسعار الفول المعبأ، والدقيق، والزيت، والسكر، والمكرونة، واللحوم، خلال تعاملات اليوم السبت 8-11-2025، بينما ارتفعت أسعار الأرز السائب، والجبن الأبيض، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.7 جنيه، بتراجع 17 قرشا.

كيلو الفول المعبأ: 62.65 جنيه، بانخفاض 3.21 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 27.14 جنيه، بانخفاض 3.41 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 93.93 جنيه، بانخفاض 5.55 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 36.03 جنيه، بانخفاض 4.71 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.66 جنيه، بانخفاض 8.37 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 65.33 جنيه، بانخفاض 9 قروش.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.92 جنيه، بانخفاض 83 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 110.74 جنيه، بانخفاض 4.84 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 407.25 جنيه، بانخفاض 10.95 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 94.93 جنيه، بتراجع 1.13 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.59 جنيه، بارتفاع جنيه.

كيلو الفول السائب: 51.71 جنيه، بانخفاض 58 قرشا.

كيلو الجبن الأبيض: 135.26 جنيه، بارتفاع 5.71 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 272.7 جنيه، بتراجع 2.81 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.3 جنيه، بارتفاع 47 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 104.59 جنيه، بانخفاض 13.1 جنيه.