ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو جنيهين، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 7-11-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3560 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4575 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5340 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6105 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 189865 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305250 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.75% إلى نحو 4006 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.