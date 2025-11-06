ارتفعت أسعار الجبن الأبيض والرومي، والدواجن، والسكر، خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، بينما انخفضت أسعار اللحوم، والفول المعبأ، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.16 جنيه، بزيادة 64 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 59.13 جنيه، بتراجع 3.48 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 24.72 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.59 جنيه، بتراجع 34 قرشًا.

كيلو السكر المعبأ: 34.92 جنيه، بزيادة 1.58 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.77 جنيه، بزيادة 75 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 69.33 جنيه، بزيادة 4.29 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.68 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 109.12 جنيه، بتراجع 48 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.46 جنيه، بتراجع 4.43 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 98.12 جنيه، بزيادة 3.86 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.11 جنيه، بتراجع 73 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.54 جنيه، بزيادة 91 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 141.82 جنيه، بزيادة 2.95 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 273.83 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

كيلو اللبن السائب: 31.64 جنيه.

كيلو المسلي الصناعي: 98.22 جنيه، بتراجع 4.28 قرشًا.