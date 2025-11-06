إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : أحمد الخطيب

10:08 ص 06/11/2025

أسعار الدواجن

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.


وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 98.12 جنيه، بزيادة 3.86 جنيه.


وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 70.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.86 جنيه بحد أقصى.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

متوسط سعر الفراخ أسعار الدواجن الأسواق تعاملات اليوم

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان