كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع متوسط سعر الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الخميس 6-11-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.



وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 98.12 جنيه، بزيادة 3.86 جنيه.



وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 70.21 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 120.86 جنيه بحد أقصى.