سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 4 نوفمبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:23 م 04/11/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6110 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6066 جنيهًا.


وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5307 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4549 جنيهًا.




وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42456 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

السعر الاسترشادي الخط الأصفر البورصة المصرية

