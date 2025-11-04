

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6110 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6066 جنيهًا.



وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5307 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4549 جنيهًا.









وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42456 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.