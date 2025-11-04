صعود جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الثلاثاء

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 1.15% عند مستوى 39065 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.27%، وقفز مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.5 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 2.4 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 1.06 مليار جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 1.42% عند مستوى 38622 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.