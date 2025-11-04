إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البيض والزيت والأسمنت وانخفاض الذهب

كتب : آية محمد

01:59 م 04/11/2025



ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والبطاطس، والزيت، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 4-11-2025، بينما انخفضت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

